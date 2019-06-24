На экране – Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Надежда Калеганова, Максим Стоянов, Валерий Скляров, Игорь Верник и другие.

В российский прокат вышел фильм "Цой" режиссера Алексея Учителя.

Байопик расскажет историю "о последней любви" рок-музыканта. Самой фигуры Цоя на экране не покажут: герои фильма соберутся в автобусе, который везет гроб с телом музыканта из Юрмалы в Ленинград. Картина раскроет вымышленные события лета 1990 года, главный герой – водитель "Икаруса", который участвовал в смертельной аварии (сыграл Евгений Цыганов).

Напомним, фильм-биография о Викторе Цое не первый, в 2018 году вышла кинолента "Лето" Кирилла Серебренникова.

Когда: 17 ноября в 12:50

Где: улица Коллонтай, 3. ТРК "Лондон Молл", "Синема Парк Радуга"

Цена: от 230 рублей

Фото: КиноПоиск