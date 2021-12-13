В Петербурге прошёл закрытый показ сериала "Ничья в пользу КГБ"

В президентской библиотеке представили новый исторический детектив.

В Санкт-Петербурге состоялся предпремьерный показ первых серий исторического детектива "Ничья в пользу КГБ", который прошёл в президентской библиотеке имени Бориса Ельцина и собрал более 300 зрителей.

Закрытый предпремьерный показ первых двух серий восьмисерийного сериала "Ничья в пользу КГБ" прошёл 26 декабря в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоялось в президентской библиотеке имени Бориса Ельцина. Сериал снят кинокомпанией "Триикс Медиа" по заказу телеканала НТВ. Картина является экранизацией одноимённой книги Юрия Грачева и Андрея Правова. Телевизионная премьера многосерийного фильма запланирована на 29 и 30 декабря на канале НТВ.

Как сообщили в пресс-службе кинокомпании, предпремьерный показ был организован для учащихся старших классов, представителей молодёжи и ветеранов органов государственной безопасности. В "Триикс Медиа" отметили, что мероприятие было направлено на сохранение преемственности поколений и знакомство аудитории с событиями отечественной истории. В показе приняли участие свыше 300 человек. Среди гостей были участники движения "Юнармия", представители Движения Первых Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Организация мероприятия прошла при поддержке комитета по молодежной политике Ленинградской области и общественной организации ветеранов органов госбезопасности "Клуб "Дом 4"".

Сюжет сериала посвящён противостоянию Комитета государственной безопасности и Центрального разведывательного управления. Действие разворачивается в 1986 году в Вашингтоне накануне встречи Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Рейкьявике, на которой планировалось обсуждение прекращения гонки вооружений.

Фото: кадр из "Ничья в пользу КГБ"