Игорь Крутой отменил "Новую волну" в этом году

Из-за закрытия границ участие в конкурсе не смогут принять артисты из других стран.

Композитор и продюсер Игорь Крутой в Instagram заявил об отмене фестиваля "Новая волна" в этом году. На протяжении двух месяцев он и организаторы мероприятия надеялись на стабилизацию обстановки в мире по количеству заболевших коронавирусом. Однако границы продолжают оставаться для многих стран закрытыми, а массовые мероприятия по-прежнему запрещены.

"Мы со всей ответственностью заботимся о здоровье и жизни десятков артистов, сотнях человек творческих коллективов и технических служб, тысячах зрителей в зале, которые собирались посетить наши концерты в New Wave Hall в течение восьми дней", - написал музыкант на своей странице в соцсети.

Из-за закрытия границ организаторы события не смогут пригласить иностранных звезд и конкурсантов из других стран. Их участие на протяжении 18 лет придавало "Новой волне" признанный всеми статус Международного конкурса. По этой причине было принято решение отказаться от проведения мероприятия в этом году.

"Друзья, спасибо вам за любовь к музыке, за верность нашему конкурсу, за искренние и добрые пожелания, мы обязательно встретимся с вами в следующем году!" – заключил Крутой.

Поклонники композитора не расстроились, узнав новость об отмене конкурса. Они надеются, что в 2021 году у Игоря Крутого появится еще больше интересных идей.

Фестиваль "Новая волна" должен был пройти в этом году в Казани. Мероприятие было запланировано на 24-29 августа.

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Видео: Instagram / igorkrutoy65