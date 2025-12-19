Игорь Дивеев начал новую главу карьеры в составе петербургского "Зенита"

Защитник сборной России Дивеев обратился к фанатам после перехода.

Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал переход из московского ЦСКА в санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" и обратился к болельщикам команды. Заявление футболиста опубликовано на официальном сайте клуба.

Игорь Дивеев отметил, что считает смену клуба важным этапом в своей карьере. По словам футболиста, он с уважением относится к новой команде и нацелен на профессиональный рост, стремясь приносить пользу "Зениту". Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2028/2029.

В текущем сезоне Дивеев принял участие в 16 матчах Мир Российской Премьер-Лиги, забил два мяча, а также сыграл две встречи в Кубке России и один матч в Суперкубке, отметившись забитым голом и результативной передачей.

Ранее мы сообщали, что нападающий "Зенита" Лусиано успешно прошел медосмотр для перехода в ЦСКА.

Фото: Piter.tv