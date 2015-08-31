Игорь Бутман намерен открыть академию джаза в училище Мусоргского

Предполагается, что первые студенты смогут начать обучение в новом корпусе в 2023 году.

Советский и российский саксофонист, народный артист России Игорь Бутман планирует открыть в музыкальном училище имени М. П. Мусоргского академию джаза. Об этом он рассказал телеканалу "Санкт-Петербург".

Я планирую расширить все, что сейчас происходит, все, что на сегодняшний момент есть в училище Мусоргского с точки зрения джаза, потому что талантов очень много. Игорь Бутман, музыкант

Академия будет носить название "Академия джаза и популярной музыки под кураторством Игоря Бутмана". Предполагается, что первые студенты смогут начать обучение в новом корпусе в 2023 году.

Фото: Instagram / igor_butman