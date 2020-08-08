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Бутман предложил собрать на одной сцене в Петербурге всех своих джазовых кумиров
Сегодня, 21:10
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Бутман предложил собрать на одной сцене в Петербурге всех своих джазовых кумиров

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Легенды джаза могут приехать в Петербург

Художественный руководитель петербургских джазовых фестивалей Игорь Бутман планирует привезти в Северную столицу мировых звезд джаза, включая Джорджа Бенсона и Херби Хэнкока. Об этом сообщает ТАСС.

Бутман, имеющий многолетние творческие связи с этими музыкантами, выразил желание организовать их выступления в Петербурге. С Бенсоном он выступал в 2005 году, а Хэнкок уже посещал город в 2018 году на Международный день джаза.

Народный артист рассматривает возможность включения американских легенд в программу будущих фестивалей.

Ранее в Петербурге начался Международный джазовый фестиваль. О мероприятии подробнее рассказал народный артист РФ Игорь Бутман.

Фото: pxhere 

Теги: джаз, игорь бутман
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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