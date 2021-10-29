Бутман анонсировал создание специальной композиции о Петербурге

Народный артист России считает, что новое произведение должно отразить богатую историю развития джаза в городе на Неве, где находился первый в СССР джаз-клуб.

Известный саксофонист, народный артист Российской Федерации Игорь Бутман выступил с инициативой создания специального джазового произведения, посвященного Санкт-Петербургу. Как сообщает ТАСС, музыкант считает, что такая композиция должна отразить историю становления и развития джазового направления в России, где Северная столица всегда занимала значимое положение.

Отвечая на вопрос о возможном создании джазового гимна города, Бутман отметил: "В принципе идея очень хорошая". Артист напомнил, что в рамках проводимого в 2025 году Санкт-Петербургского джазового фестиваля осуществляется прием заявок на Второй всероссийский конкурс джазовых композиторов.

Но я думаю, что надо на следующий год придумать и написать еще одну песню о Петербурге, о джазе, о городе над вольной Невой вместе с тем, чтобы это имело отношение к джазовой музыке и к той истории джазовой музыки, которая была здесь с самых первых дней джазовых концертов в России, в Советском Союзе. Игорь Бутман, саксофонист

Бутман подчеркнул необходимость создания отдельной композиции.

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