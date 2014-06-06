  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В честь юбилея Игорь Бутман дал полуденный залп из пушки Петропавловской крепости
Сегодня, 16:00
122
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В честь юбилея Игорь Бутман дал полуденный залп из пушки Петропавловской крепости

0 0

Музыканту исполнилось 60 лет.

В честь юбилея Игорь Бутман дал полуденный залп из пушки Петропавловской крепости. Об этом сообщает "Петербургский дневник"

В среду, 27  октября, музыкант, народный артист России Игорь Бутман отметил 60-летний юбилей. В честь юбилей он совершил полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Также музыканту вручили памятную гильзу. 

Ранее мы писали, что Игорь Бутман намерен открыть академию джаза в училище Мусоргского.

Фото: предоставлено пресс-службой Игоря Бутмана

Теги: игорь бутман, петропавловская крепость
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии