Музыканту исполнилось 60 лет.

В честь юбилея Игорь Бутман дал полуденный залп из пушки Петропавловской крепости. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В среду, 27 октября, музыкант, народный артист России Игорь Бутман отметил 60-летний юбилей. В честь юбилей он совершил полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Также музыканту вручили памятную гильзу.

Ранее мы писали, что Игорь Бутман намерен открыть академию джаза в училище Мусоргского.

Фото: предоставлено пресс-службой Игоря Бутмана