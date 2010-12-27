Игорь Албин: Крестовский остров готов к иностранным туристам на 97%

Вице-губернатор проверил готовность благоустройства Крестовского острова к ЧМ по футболу.

Вице-губернатор Санкт-петербург Игорь Албин проверил готовность спортивного комплекса на Крестовском острове. По сообщению чиновника, обустройство территории готово на 97 процентов. Этой информацией политик поделился на личной странице на Facebook.

Албин совершил обход обустраеваемой восточной части Крестовского острова днем 10 мая. По поручению губернатора Северной столицы прибрежную зону Приморского парка облагораживают перед проведением чемпионата мира по футболу.

Отметим, что чиновники планируют создать вдоль береговой линии по МалойНевке рекреационное пространство, прогулочную зону, в которой будет предусмотрены различные виды отдыха: пляжный, спортивный и другие.Дети смогут стать учениками парусной школы, а взрослые - посидеть в ресторанах. Концепция была разработана специалистами из Комитета по градостроительству и архитектуре. При этом, эксперты особов внимание обратили на сохранение природного ландшафта.

Напомним, что в воскресенье протестируют мост Бетанкура и "Новокрестовскую".

Фото: Facebook/Игорь Албин

