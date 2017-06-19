В воскресенье протестируют мост Бетанкура и "Новокрестовскую"

Петербуржцы смогут беспрепятственно зайти на новую станцию метро и прокатиться по мосту Бетанкура на транспорте.

С 9 часов утра 13 мая в Санкт-Петербурге в тестовом режиме будет опробован мост Бетанкура и станция метро "Новокрестовская". По конструкциям пустят первый пробный транспорт. Петербуржцы смогут свободно передвигаться по новым участкам. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

С моста Бетанкура автобусы поедут на прилегающую к нему набережную Макарова. Чиновники изменят правила движения по ЗСД: они коснутся Адмиральского проезда, а также Флагманской улицы, начиная от Морской набережной и заканчивая улицей Кораблестроителей. На данном участке дороги будет разрешено двустороннее движение. Водители смогут поворачивать от 39 дома в направлении здания под номером 45. Будут устранены временные остановки общественного транспорта, которые расположены у домов 39 и 41.

Также планируется убрать светофоры у выезда на Морскую набережную и около дома под номером 45. Там же демонтируют знак пешеходного перехода. Таким образом чиновники возвращают правила перехода, действовавшие на данной территории до 30 ноября 2016 года.

Напомним, что в выходные дни трамвай № 16 и троллейбусы № 3 и 8 изменят свои направления.

Фото: Facebook/Игорь Албин