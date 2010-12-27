И снова об изменении маршрутов: в выходные дни трамвай № 16 и троллейбусы № 3 и 8 изменят свои направления

В связи с производством аварийных работ на тепловых сетях закрывается движение по Троицкому проспекту.

В выходные дни жителей и гостей Петербурга ждут новые изменения в движении транспорта. Из-за аварийных работ на тепловых сетях с 22:30 11 мая и до 18:00 14 мая нельзя будет проехать на троллейбусах и трамвае по Троицкому проспекту. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

В эти дни трамвай № 16 проследует от конечной станции "Карбюраторный завод" по действующей трассе до конечной станции "Улица Марата".

Троллейбусы следуют по следующим маршрутам:

№3: от конечной станции "Улица Маршала Тухачевского" по действующей трассе до конечной станции "Советский переулок";

№8: от конечной станции "Троллейбусный парк № 2" по действующей трассе до конечной станции "Советский переулок".

Ранее мы писали, что троллейбусы № 1 и 22 также изменят свои маршруты в выходные дни.

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