Игбун рассказал, готов ли он сыграть с "Зенитом"

Футболист не играл два месяца.

В четверг, 10 декабря, нигерийский футболист Сильвестр Игбун, выступающий за московское "Динамо" пообщался с журналистами и рассказал, готов ли он выйти на поле против "Зенита". Об этом сообщили "РИА Новости".

Игбун восстанавливался от травмы и два месяца не играл. Сейчас основной задачей для себя он видит набор формы, чтобы быть полезным для команды. Игрок заявил, что ему нужен шанс, чтобы проявить себя. В текущем сезоне Игбун сыграл 10 матчей за "Динамо" и забил один гол.

"Динамо" 12 декабря проведет гостевой матч 18-го тура чемпионата России с "Зенитом". Петербуржцы лидируют в таблице РПЛ с 36 очками.

Ранее мы писали, что матч "Зенита" с "Динамо" пройдет без зрителей.

Фото: Piter.TV