Идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу появится в России

"Ростелеком" создает программу, определяющую человека по лицу и голосу.

Компания "Ростелеком" разрабатывает систему удаленной идентификации пользователя по лицу и голосу. Услуга будет предусмотрена для владельцев виртуальных сим-карт. Об этом сообщил директор проектного офиса Алексей Чернецов.

Специалисты объясняют, что для клиента процедура опознавания не покажется сложной. Он будет должен сделать фотографию на мобильное устройство, а также произнести несколько фраз в микрофон гаджета. После этого приходить в офис сотовой связи с паспортом и сим-картой ему не потребуется.

В компании пояснили, что подобная система позволит дистанционно обслуживать клиентов. Услугу от "Ростелекома" могут подключить к Единой биометрической системе России. В ближайшее время сотрудники встретятся с представителями отрасли, чтобы внести корректировки в программу. Рабочая встреча по проекту намечена на начало октября.

Услуга по дистанционному опознаванию через электронную сим-карту может стать легализована к 15 января 2020 года. Сейчас чиновники из Минкомсвязи и антимонопольного ведомства работают над созданием нормативной базы.

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