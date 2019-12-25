Стало известно, как должен выглядеть идеальный учитель по мнению россиян

Также опрошенные порассуждали, может ли искусственный интеллект (ИИ) заменить учителей в будущем и рассказали, как относятся к страница учителей в социальных сетях.

С 23 по 24 августа в преддверии Дня учителя в России проходил опрос социологического агентства "Вебер" среди 1,3 тыс. граждан страны старше 18-ти лет относительно внешнего вида и деятельности школьных педагогов. Результатами делится телеканал "360".

Так, 84% респондентов отметили, что учитель должен строго соблюдать правила дресс-кода. На этом настаивают 90% женщин и 76% мужчин. Кроме того, 21% опрошенных полагают, что учителю необходимо придерживаться строгого стиля. Деловой, классический, офисный стили упомянули ещё 20%, а 13% предложили учителям-мужчинам носить костюмы, а женщинам − платье, блузку с юбкой и туфли. Ещё 13% отметили, что у них в приоритете стоят аккуратность и опрятность учителя. 11% уверены, что идеальный учитель должен в первую очередь выглядеть стильно и модно, а 5% считают, что внешний вид педагога – это исключительно его личное дело, гораздо важнее, как он подаёт знания. Наконец, 3% опрошенных настаивают на стиле casual.

Также опрошенные порассуждали, может ли искусственный интеллект (ИИ) заменить учителей в будущем. Категорически отрицательный ответ дали 64%. респондентов: они считают, что ИИ в принципе не способен обучать. Ещё 20% подчеркнули, что нейросеть не может заменить педагога. При этом 25% считают, что в будущем детей могут обучать именно с помощью искусственного интеллекта, но против этого выступают 44%, аргументируя это тем, что ИИ не способен воспитать ребёнка.

Кроме того, участники исследования рассказали, как они относятся к ведению социальных сетей учителями. По мнению 92% опрошенных, в наличии у педагогов личных страниц нет ничего критичного. Более того, 40% думают, что учитель имеет право вести их без ограничения доступа. Однако 52% россиян предложили педагогам ограничить доступ к своим личным страницам.

Ранее мы сообщили о том, что 94-летний заслуженный учитель России из Петербурга рассказал, чего не хватает современной школе.

Фото: Piter.TV