94-летний заслуженный учитель России из Петербурга рассказал, чего не хватает современной школе

Дмитрий Мурин работал в школе №216 преподавателем русского языка и литературы.

"Петербургский дневник" в преддверии Дня учителя поговорил с 94-летним заслуженным преподавателем России, петербурговедом, дипломантом Анциферовской премии, ветераном труда Дмитрием Николаевичем Муриным о его карьере и современной школе.

Дмитрий Мурин работал в школе №216 преподавателем русского языка и литературы. Кроме того, он был директором школы в Польше и проходил курсы в Институте усовершенствования учителей.

В числе учеников Дмитрия Николаевича оказались председатель СК РФ Александр Бастрыкин, который до сих шлет ему поздравления из Москвы, поэт и писатель Николай Голь, актриса театра им. Ленсовета Наталья Немшилова.

По мнению Дмитрия Мурина, в современной школе есть минусы.

На мой взгляд, школа – это прежде всего личность учителя, а потом его знания. Сегодня, к сожалению, на первый план выходит не личность и знания, а технологические приемы, интерактивные доски. <…> все школьные успехи на международном уровне – это успехи в физике, математике, информационных технологиях. Это благо, но литературная, историческая, культурологическая сторона – к сожалению, на втором или третьем плане. Дмитрий Мурин, заслуженный преподаватель России

Ранее на Piter.TV: петербуржцам рассказали, что нужно, чтобы прожить до 120 лет.

Фото из личного архива героя публикации