И.о. замглавы Хакасии арестовали до 16 июня

Сергею Новикову было официально предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Как стало известно в субботу, 18 апреля, исполняющему обязанности замглавы Хакасии Сергею Новикову было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом журналистам рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Суд арестовал Новикова до 16 июня.

Ранее мы сообщали о том, что Новикова задержали 17 апреля с поличным при получении взятки в 2 миллиона рублей. По данным следствия, деньги он попросил от представителя подрядной организации за "покровительство" при строительстве психоневрологического интерната. Всего Новиков расчитывал обогатиться на 12 миллионов рублей. Общий размер контракта на строительство составляет 480 млн рублей.

Новиков занял пост и.о. замглавы Хакасии 2 апреля 2020 года, а ранее несколько раз работал министром ЖКХ региона. Это не первый случай, когда чиновник попадает в сферу интересов правоохранителей. В 2015 его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебных полномочий, но в 2017 году его оправдали.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube