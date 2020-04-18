В отношении замглавы Хакасии возбудили дело за взятку в 12 млн

Чиновника задержали за получением взятки в 2 миллиона рублей.

И.о. замглавы Хакасии Сергей Новиков стал фигурантом уголовного дела за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Чиновника задержали 17 апреля с поличным за получением взятки в 2 миллиона рублей. По данным следствия, деньги он попросил от представителя подрядной организации за "покровительство" при строительстве психоневрологического интерната. Всего Новиков расчитывал обогатиться на 12 миллионов рублей. Общий размер контракта на строительство составляет 480 млн рублей.

Новиков был занял пост и.о. замглавы Хакасии 2 апреля 2020 года, а ранее несколько раз работал министром ЖКХ регион. Это не первый случай, когда чиновник попадает в сферу интересов правоохранителей. В 2015 его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном разделе с использованием служебных полномочий, но в 2017 году его оправдали.

Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации