И.о. главы Ульяновской области уходит в отставку

Он перейдет работать в одну из федеральных структур в Москве.

Исполняющий обязанности главы правительства Ульяновской области Александр Смекалин уходит в отставку. Об этом сообщил в соде аппаратного совещания врио главы региона Алексей Русских.

По его словам, Смекалин перейдет работать в одну из федеральных структур в российской столице.

Смекалин получил интересное предложение работы на федеральном уровне. Александр Александрович, позвольте от всех коллег и от себя лично выразить признательность за добросовестную службу Ульяновской области. Алексей Русских, глава региона

Отмечается, что исполняющим обязанности главы кабинета министров Ульяновской области станет Андрей Тюрин, который является в настоящее время первым заместителем председателя правительства региона.

Ранее премьер Малайзии объявил о своей отставке.

Видео: Правительство Ульяновской области