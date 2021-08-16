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И.о. главы Ульяновской области уходит в отставку

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Он перейдет работать в одну из федеральных структур в Москве.

Исполняющий обязанности главы правительства Ульяновской области Александр Смекалин уходит в отставку. Об этом сообщил в соде аппаратного совещания врио главы региона Алексей Русских.

По его словам, Смекалин перейдет работать в одну из федеральных структур в российской столице.

Смекалин получил интересное предложение работы на федеральном уровне. Александр Александрович, позвольте от всех коллег и от себя лично выразить признательность за добросовестную службу Ульяновской области.

Алексей Русских, глава региона

Отмечается, что исполняющим обязанности главы кабинета министров Ульяновской области станет Андрей Тюрин, который является в настоящее время первым заместителем председателя правительства региона.

Ранее премьер Малайзии объявил о своей отставке.

Видео: Правительство Ульяновской области

Теги: александр смекалин, отставка, ульяновская облать
Категории: Новости России, Лента новостей,

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