И днем, и ночью идет ремонт дорог Ленобласти

Заказчиком выступает "Ленавтодор".

На областных дорогах Волховского, Всеволожского, Гатчинского и Ломоносовского районов начался ремонт. Часть работ выполняют ночью. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В Ломоносовском районе на дорогах "Сосновый Бор — Глобицы" и "Ропша — Оржицы" положат новый асфальт. Сейчас уже срезают старый слой и срезают на обочинах кустарники и спиливают деревья. В Волховском районе ремонтируют трассу "Волхов — Бабино — Иссад", во Всеволожском улучшат асфальт к деревне Ёксолово: там применят горячую регенерацию. В Гатчинском районе улучшают трассу "Елизаветино — Скворицы".

Заказчиком выступает ГКУ "Ленавтодор". Их диспетчерская служба принимает обращение автомобилистов круглосуточно по телефону 8(812) 251-42-84.

Ранее мы сообщали, что этим летом в Ленобласти обновят 28 региональных дорог.

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