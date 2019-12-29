У создателей ПО хотят отобрать "иммунитет".

ИТ-разработчики предупредили о риске "развала отрасли" из-за проекта ФАС. Эксперты обратились в Минкомсвязь с просьбой отказать ФАСу в поддержке проекта. Речь идет об инициативе регулирования результатов интеллектуальной собственности. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на текст обращения.

Антимонопольное ведомство предлагает лишить разработчиков ПО иммунитета. ФАС хочет расширить свои полномочия в отношении результатов интеллектуальной деятельности. Сейчас закон "О защите конкуренции" предполагает, что результаты ИД не регулируются антимонопольщиками. К категории ИД относится и разработка программного обеспечения. Согласно закону, на создателей ПО не распространяется запрет на злоупотребление доминирующим положениям на отраслевом рынке. Также они могут устанавливать произвольную стоимость на свою продукцию. Именно это и является "иммунитетом".

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