IT-проекты в России получат гранты на сумму 3,8 млрд рублей

Мера поддержки будет доступна разработчикам как программного обеспечения, так и программно-аппаратных комплексов

Как сообщает Минцифры, российские IT-проекты получат гранты на развитие. Сумма составит 3,8 млрд рублей, пишет ТАСС.

Отмечается, что поддержку смогут получить разработчики программного обеспечения, а также разработчики программно-аппаратных комплексов. По просьбе компаний ведомство увеличило до 18 месяцев сроки реализации проекта, а также оптимизировало требования к пакету документов.

Наша задача сделать гранты понятным и удобным инструментом поддержки и преодолеть стереотип, что получить их сложно или даже невозможно, - сказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

Стало известно, что в этом году планируется реализовать механизм подачи заявок через портал госуслуг.

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