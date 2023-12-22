Приоритеты развития IT-отрасли на 2024 год определили в Ленобласти

В регионе планируется развитие инфраструктуры данных и переход на отечественное программное обеспечение.

В прошлом году Ленинградская область стала лидером в цифровизации, а в 2024-ом планирует сосредоточиться на работе с данными, создании цифрового суверенитета и обеспечении кибербезопасности. Об этом заявил первый зампред регионального правительства Роман Марков.

Марков отметил важность цифровизации для благополучия жителей области. В регионе планируется развитие инфраструктуры данных и переход на отечественное программное обеспечение.

Руководитель также отметил, что на территории Ленинградской области зарегистрировано более 600 организаций в сфере информации и связи, из которых 61 используют программное обеспечение от отечественных правообладателей. Благодаря льготной ипотеке, 542 IT-специалиста приобрели жилье на сумму 4,3 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти включились новые автоматические посты весового контроля.

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