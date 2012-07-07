IT-компании занимают более 50% офисных площадей Петербурга

К началу декабря текущего года в Северной столице будет запущено 10 новых бизнес-центров, общая площадь которых составит около 100 тыс. кв.м.

Российские компании, связанные со сферой IT-сфере, занимают свыше половины офисных помещений в Петербурге. Такой информацией поделились эксперты компании NF Group.

При этом оказалось, что более 90% российских IT-компаний предпочитают арендовать офисы в бизнес-центрах класса не выше "В", в то время как их международные коллеги отдают предпочтение офисам класса "А". Средний показатель свободных площадей на рынке составляет 8,8%: ожидается, что эта цифра будет снижаться из-за замедления строительства новых бизнес-центров. Кроме того, вероятен рост арендных ставок.

К началу декабря текущего года в Северной столице будет запущено 10 новых бизнес-центров, общая площадь которых составит около 100 тыс. кв.м. Прогнозируется, что к концу года этот показатель увеличится примерно до 135 тыс.кв.м: эта цифра недотягивает до показателей аналогичного периода 2022 года на 17%. Активно строятся еще 24 бизнес-центра общей площадью около 238 тыс.кв.м.

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