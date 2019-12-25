ИТМО принял участие в подписании Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта

Свои подписи под документов оставят представители более 100 компаний.

Петербургский Университет ИТМО присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба вуза.

В Кодексе закреплены базовые принципы взаимодействия человека и искусственного интеллекта с учетом требований Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Также свои подписи поставили представители Ростелекома, Яндекса, МТС, ПАО "СберБанк", Mail.ru, Газпромнефть, Росатом, НИУ ВШЭ, фонда "Сколково", Сколковского института науки и технологий, МФТИ. От ИТМО — первый проректор Дарья Козлова.

Чтобы безопасно и эффективно применять такие технологии в будущем, нужно учесть и проработать этические ориентиры уже сегодня. Кодекс станет опорной точкой нового витка разработок и "подстрахует" человечество с учетом высокого темпа развития подобных технологий". Дарья Козлова, первый проректор ИТМО.

Кодекс был разработан Альянсом в сфере ИИ совместно с Аналитическим центром при правительстве России и Минэкономразвития.

Фото: пресс-служба ИТМО