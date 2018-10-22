Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop "Москва-Петербург"

Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи.

Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой. Согласно полученным данным, стоимость билета в системе Hyperloop не удивит только обеспеченных пассажиров. В одну сторону они заплатят в среднем 16 тысяч рублей. Такие сведения предоставили специалисты института проблем естественных монополий.

Создание самого проекта оценивается в 1,18 триллионов рублей. Оценочная стоимость строительства самой магистрали - в 1,5 триллиона рублей. Вакуумный поезд будет двигаться со скоростью 1,2 тысячи километров в час. Общее время в пути составит около 33 минут. В каждой капсуле будет находиться от 28 до 40 мест. Минимальный интервал движения капсул - шесть минут.

Эксперты добавили, что для окупаемости проекта на поезде ежедневно должны передвигаться 2,5-7,6 процентов богатейших людей страны. Идея создания подобного проекта принадлежит Илону Маску. Однако, российские представители отметили, что Hyperloop может быть полезен и эффективен и у нас.

Ранее Piter.tv писал о том, что капсулу Hyperloop разогнали до 309 километров в час.

Фото: Piter.tv