ИКМО "Сампсониевское" проиграла суд Горизбиркому

Суд отказал в исковом заявлении против Горизбиркома.

Городской суд Петербурга отказал ИКМО "Сампсониевское" в иске к Горизбиркому. Ранее председатель организации настаивал на том, что сотрудники не обязаны были передавать полномочия в ТИК под номером 22, так как они самостоятельно справились с потоком кандидатов. Однако, судебная инстанция не поддержала такой подход.

Ранее Горизбирком постановил продлить срок принятия документов от кандидатов на пост муниципальных депутатов. В списке оказались несколько МО, в частности, "Сампсониевское", "Екатерингофский", "Академическое", "Ржевка" и "Сергиевское".

Ранее Piter.tv писал о том, что Совершаева заявила о том, что Смольный расширит полномочия муниципалитетов Петербурга.

Фото: Piter.tv