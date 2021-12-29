IKEA выпустила в продажу игрушку по рисунку петербургского школьника

Во всем мире было создано более 66 000 рисунков, и только пять из них превратились в настоящие игрушки.

IKEA выпустила благотворительную коллекцию мягких игрушек "Сагоскатт", среди которых есть и собака-русалка, которую придумал 10-летний петербуржец Савва. Об этом сообщила пресс-служба IKEA.

Во всем мире было создано более 66 000 рисунков, пять из них превратились в настоящие игрушки. Собаку-русалку в компании назвали "100% очарованием".

В лимитированную коллекцию также вошли доисторическая птица додо Ника из США, яйцо-глазунья Зоси из Польши, синяя кошка Лиепы из Литвы и друзья-сэндвичи Одри из Канады.

Также ИКЕА откроет первый магазин городского формата в Петербурге в 2023 году.

Фото и видео: IKEA