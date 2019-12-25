ИКЕА откроет первый магазин городского формата в Петербурге в 2023 году

Он будет находиться вблизи станции метро "Лесная".

ИКЕА в 2023 году откроет первый магазин городского формата в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера.

Пространство площадью более 7 тысяч квадратных метров расположится у станции метро "Лесная" в ТРК "Европолис". В торговой точке можно будет приобрести и сразу забрать аксессуары и небольшую мебель. Для приобретения крупной мебели придётся воспользоваться доставкой.

Там же будет представлена новая фуд-концеция, объединяющая сразу три формата: бистро, ресторан и магазин шведских продуктов ИКЕА.

Ранее в IKEA предупредили о дефиците товаров до августа 2022 года.

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