В IKEA предупредили о дефиците товаров до августа 2022 года

Все дело в нехватке транспортных контейнеров.

Компания IKEA предупредила о дефиците товаров из-за кризиса в цепочках поставок. Такая ситуация может продлиться до августа 2022 года. Об этом рассказал гендиректор компании Inter IKEA, всемирного франчайзера бренда, Джон Абрахамссон Ринг в интервью Bloomberg.

По его словам, затрудняют логистику розничной торговли по всему миру нехватка транспортных контейнеров, а также загруженность портов. И для того, чтобы с этой ситуацией справиться, компания сосредоточила свое предложение на самых популярных товарах.

Самая большая проблема заключается в доставке продукции из Китая, где возможности сейчас очень ограничены. Джон Абрахамссон Ринг, глава Inter IKEA

Кроме того, к увеличению затрат привели повышенные цены на транспорт и сырье в последние полгода. Однако эти затраты IKEA планирует покрыть самостоятельно и не перекладывать на клиентов. Компания также ищет альтернативные маршруты транспортировки.

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