Он напомнил, что в России уже работают многие меры, принятые для поддержки бизнеса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров. Об этом он заявил на заседании правкомиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса.

Глава правительства обратил внимание, что в стране уже работают многие меры, принятые для поддержки бизнеса.

Сейчас важно не допустить дефицита товаров, особенно социально значимых. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство выделит 4,5 млрд рублей на создание комплекса селекции для птицеводов.

Фото: Правительство России