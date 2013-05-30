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Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров
Сегодня, 16:07
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Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров

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Он напомнил, что в России уже работают многие меры, принятые для поддержки бизнеса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров. Об этом он заявил на заседании правкомиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса.

Глава правительства обратил внимание, что в стране уже работают многие меры, принятые для поддержки бизнеса.

Сейчас важно не допустить дефицита товаров, особенно социально значимых.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство выделит 4,5 млрд рублей на создание комплекса селекции для птицеводов.

Фото: Правительство России

Теги: дефицит товаров, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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