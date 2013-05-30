Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров. Об этом он заявил на заседании правкомиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса.
Глава правительства обратил внимание, что в стране уже работают многие меры, принятые для поддержки бизнеса.
Сейчас важно не допустить дефицита товаров, особенно социально значимых.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Ранее мы сообщали, что правительство выделит 4,5 млрд рублей на создание комплекса селекции для птицеводов.
Фото: Правительство России
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