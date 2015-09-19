Правительство выделит 4,5 млрд рублей на создание комплекса селекции для птицеводов

Он будет обеспечивать потребности птицеводов и снабжать внутренний рынок качественной продукцией.

Правительство России выделит 4,5 млрд рублей на создание комплекса селекции для птицеводов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что российские власти продолжают работать над поддержкой ключевых отраслей страны в условиях санкционного давления. Селекционный комплекс, на который выделили средства, планируют сдать в эксплуатацию в следующем году. Он будет обеспечивать потребности птицеводов и снабжать внутренний рынок качественной продукцией.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит 3 млрд рублей на капремонт студенческих общежитий в регионах.

Видео: Правительство России