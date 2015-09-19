Правительство выделит 3 млрд рублей на капремонт студенческих общежитий в регионах

По словам Мишустина, студенты должны иметь комфортные условия проживания.

Правительство России выделит 3 млрд рублей на капремонт студенческих общежитий в регионах России. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, многие студенческие общежития нуждаются в существенной реконструкции. Он отметил, что студенты должны иметь комфортные условия проживания.

Мишустин подчеркнул, что данную работу стоит провести в тех местах, где создают новые центры технологического и промышленного роста.

Ранее Мишустин заявил, что Запад хочет парализовать торговые связи с Россией

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