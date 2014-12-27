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Мишустин: Запад хочет парализовать торговые связи с Россией

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Глава правительства отметил, что власти смогут адаптироваться к новым реалиям.

Запад хочет парализовать торговые связи с Россией. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ.

По его словам, западные страны не смогут изолировать Россию от мировой экономики. Мишустин отметил, что власти смогут адаптироваться к новым реалиям, поскольку им не привыкать работать в санкционных условиях.

Глава правительства подчеркнул, что целью недружественных России государств является ограничение национального суверенитета Москвы, а также сохранение иллюзии доминирования США и Запада глобальной политике.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит 3 млрд рублей на субсидирование грузовых авиарейсов внутри России.

Видео: Правительство России

Теги: запад, михаил мишустин, премьер-министр россии, торговля
Категории: Лента новостей, Новости России,

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