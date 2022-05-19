Правительство выделит 3 млрд рублей на субсидирование грузовых авиарейсов внутри России

Программа будет действовать с апреля по октябрь 2022 года.

Правительство России выделит 3 млрд рублей на субсидирование грузовых авиарейсов внутри страны. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, воздушный транспорт серьезно пострадал из-за ограничений от недружественных стран, связанных с запретом полетов российским авиакомпаниям по многим международным маршрутам. В связи с этим был принят финансовый механизм, который предназначен для стимулирования пассажирских рейсов на внутренних линиях.

Теперь аналогичную меру введем и для грузовых перевозчиков. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Программа будет действовать с апреля по октябрь 2022 года.

Ранее мы сообщали, что кабмин рассмотрит меры стимулирования инвестиций для развития импортозамещения.

Видео: Правительство России