Кабмин рассмотрит меры стимулирования инвестиций для развития импортозамещения

По словам Мишустина, правительство уделяет данному направлению особое внимание.

Правительство России рассмотрит меры стимулирования инвестиций для развития импортозамещения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

По его словам, правительство уделяет данному направлению особое внимание. Мишустин подчеркнул, что внешнее давление продолжает оказывать влияние на действия зарубежных брендов. Он считает, что сейчас важно вместе с сохранением открытости для перспективных проектов одновременно расширять собственное производство.

Также Мишустин заявил, что необходимо в оперативном темпе оформить законодательные изменения и соответствующие правовые акты.

Ранее Мишустин заявил, что максимальный размер кредита по льготной ипотеке увеличится до 30 млн рублей.

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