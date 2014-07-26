Мишустин: максимальный размер кредита по льготной ипотеке увеличится до 30 млн рублей

Программа будет действовать до конца текущего года.

Максимальный размер кредита по льготной ипотеке увеличится до 30 млн рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Глава правительства отметил, что сейчас действует льготная ипотека для покупки жилья в размере 9% и на сумму до 12 млн рублей. Эти цены установлены для Москвы, Петербурга, а также для Московской и Ленинградской областей. Для остальных регионов показатель составляет до 6 млн рублей.

По словам Мишустина, новая мера предназначена для снятия ограничений в возможностях выбора жилья. Так граждане смогут купить квартиру большей стоимости с привлечением дополнительных средств по рыночной ставке. Программа будет действовать до конца текущего года.

Ранее Мишустин заявил, что правительство обнулит импортные пошлины на технологическое оборудование

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