IKEA откроет новый магазин в Петербурге, но не раскрывает формат

Сейчас в компании тестируют несколько вариантов, которые могут внедрить в город на Неве.

В 2020 году в Петербурге появится третий по счету магазин IKEA. На данный момент владельцы сети не раскрывают формат, который получит новое заведение. О планах розничной сети сообщил "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора компании в России Понтуса Эрнтелла.

По словам специалиста, сейчас формат еще не определен. Есть несколько вариантов, каждый из них требует дальнейших согласований. К подобным можно отнести дизайн-студии IKEA и городской формат, запущенный в Москве.

Напомним, что ранее представители компании "Мега" рассказали о планах по созданию отделения на Красносельском шоссе в Ленинградской области. Новый магазин там может появиться в 2021 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что IKEA убрала рекламу со слоганом "Каждому свое".

Фото: Piter.tv

