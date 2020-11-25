IKEA начнет продавать мягкую игрушку по эскизу 9-летнего петербуржца

Мальчик Савва рассказал, что любит рисовать и придумывать разные истории.

Сеть магазинов IKEA создали новую мягкую игрушку собаку-русалку по эскизу девятилетнего петербуржца Саввы. Мальчик победил в международном конкурсе детских рисунков.

Отмечается, что игрушка войдет в лимитированную коллекцию плюшевых персонажей, ее будут продавать по всему миру. По словам Саввы, он придумал историю о необычной собаке и решил отправить рисунок на конкурс. Необычная собака помогает всем, кто попал в беду.

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Фото: IKEA