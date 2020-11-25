Смольный запустил акселератор, который поможет 40 тысячам малых предприятий

Акселератор создал комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

В скором времени в Петербурге запустят акселератор, цель которого – помочь 40-60 тысячам малых предприятий города восстановиться после коронавирусных ограничений.

По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилла Соловейчика, чиновники переосмысливали работу комитета: "анализировали, что поможет обеспечить ускоренное восстановление и развитие, и вышли на этот проект".

Участвовать в акселераторе могут организации из сферы услуг, производства и технологий, креативной индустрии и социальные предприниматели. Глава ведомства отметил, что направлений работы два: сокращение издержек и рост доходов. Участникам помогут в диагностике бизнеса по методикам Университета 20.35, после чего им предложат обучающие лекции, помощь в выстраивании стратегии бизнеса, а также доступ к бесплатным цифровым решениям. Первые 300 участников получат также менторов-наставников из крупных компаний.

Из бюджета Петербурга на проект выделят 35 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что петербуржцы подали в Смольный петицию против уплотнительной застройки в Центральном районе.

Фото: Piter.TV