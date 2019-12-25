Персональные сервисы получат предприниматели Петербурга для развития своего дела

Диагностика позволит увидеть компетентный профиль бизнесмена и параметры самого бизнеса.

Проект "Городской акселератор 2022 в помощь предпринимателям стартовал в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи.

Акселератор – это база знаний, диагностика бизнеса и предоплаченные городом цифровые сервисы для компаний сферы торговли и услуг, общественного питания, образования, IT и креативного бизнеса, а также производственных и технологических компаний.

Диагностика позволит увидеть компетентный профиль бизнесмена и параметры самого бизнеса. В базе знаний соберут видеоконтент для развития бизнеса. Цифровые сервисы предоставляются со скидкой 100%. В прошлом году с их помощью предприниматели закрыли более 1000 вакансий и увеличили общий доход на маркетплейсах.

В этом году компаниям с оборотом до 10 миллионов рублей в год будут доступны сервисы по поиску и подбору персонала, образовательные сервисы и многие другие.

Компаниям с оборотом, превышающим 10 миллионов рублей в год, предоставят доступ к сервисам по поиску коммерческих и госзакупок, сервису по проверке контрагентов, по ведению финансового учета, а также автоматизации учета продаж.

Отмечается, что предприниматели смогут получить услуги для экспортно ориентированных компаний, включая тендерную поддержку и поддержку онлайн-продаж.

Фото: pexels

