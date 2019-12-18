Глава Ленобласти оценил идею создания акселератора

Александр Дрозденко участвовал заседании регионального молодежного правительства, проходящее в целях безопасности в онлайн-формате.

В среду, 25 ноября, в онлайн-формате прошло заседание регионального молодежного правительства. На нем также присутствовал глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Активисты представили проект молодежного акселератора "Плацдарм", на площадке которого можно воплотить идеи и учебно-практические мероприятия, направленные на решение проблемных вопросов молодежи на территории 47-го региона. Кроме того, "Плацдарм" станет "фабрикой проектов". Один из активистов отметил, что акселератор — целевое учреждение, где будет полный цикл разработки креативных проектов. Глава региона уточнил, что "своего рода это технопарк для общественных идей".

В целом, идея создания акселератора главе региона понравилась, однако она нуждается в доработке.

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Фото: Piter.TV