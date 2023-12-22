Дрозденко обратился к жителям Гатчины

Сегодня Ленобласть отмечает День освобождения города Гатчины от немецких захватчиков в ходе Красносельско-Ропшинской операции.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к жителям региона по случаю Дня освобождения города Гатчины от немецких захватчиков в ходе Красносельско-Ропшинской операции. Он пожелал всем ветеранам крепкого здоровья и поблагодарил за героизм и отвагу.

Глава Ленобласти отметил, что изгнание оккупантов с гатчинской земли стало значимым событием Ленинградской битвы.

Мы помним о небывалом подвиге воинов, отдавших жизнь в жестоких боях за Гатчину, о героях партизанского сопротивления, храбро сражавшихся с захватчиком во время оккупации, помним обо всех мирных жителях, ставших жертвами нацизма. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Глава региона пообещал сохранить историческую память и передать ее следующим поколениям.

Ранее на Piter.tv сообщили, что "Поезд Победы" 27 января прибудет в Кингисепп.

Фото: Правительство Ленобласти