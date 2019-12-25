IKEA в Тихвине будет работать до конца 2024 года

С новым владельцем предприятия уже заключено соглашение.

Компания IKEA продолжит работу в Тихвине до конца 2024 года. С новым владельцем предприятия уже заключено соглашение. Сотрудникам организации обещают повышение оплаты труда на 3%.

Предполагается, что работа IKEA будет проходить по графику неделя через неделю. Точных сведений о новом владельце по-преженему не поступало.

Напомним, что шведская компания приостановила свою деятельность в РФ 3 марта. Затем была уволена часть сотрудников и объявлена финальная распродажа IKEA. К октябрю компания завершила сотрудничество с 80% российских работников.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти водители выстроились в автоёлку.

Фото: ikea.com