В Ленобласти водители выстроились в автоёлку

Автоёлку создали из 84 машин в деревне Торосово, участие в акции приняли члены сообщества водителей "АвтоВолосово".

Автомобилисты из Волосовского района Ленобласти подхватили традиционный предновогодний флэшмоб. В этом году приехали 84 автомобиля, что больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба комитета по дорожному хозяйству.

Автоёлку создали из 84 машин в деревне Торосово, участие в акции приняли члены сообщества водителей "АвтоВолосово".

В этом году были сложности с площадкой, но все в итоге получилось хорошо. пресс-служба комитета по дорожному хозяйству

Многие автомобили были украшены гирляндами и мишурой, на месте звезды на верхушке "ёлки" находились машины МЧС и скорой помощи.

Фото: Telegram / Dorogi_lo