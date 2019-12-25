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В Ленобласти водители выстроились в автоёлку
Сегодня, 11:57
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В Ленобласти водители выстроились в автоёлку

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Автоёлку создали из 84 машин в деревне Торосово, участие в акции приняли члены сообщества водителей "АвтоВолосово".

Автомобилисты из Волосовского района Ленобласти подхватили традиционный предновогодний флэшмоб. В этом году приехали 84 автомобиля, что больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба комитета по дорожному хозяйству.

Автоёлку создали из 84 машин в деревне Торосово, участие в акции приняли члены сообщества водителей "АвтоВолосово".

В этом году были сложности с площадкой, но все в итоге получилось хорошо.

пресс-служба комитета по дорожному хозяйству

Многие автомобили были украшены гирляндами и мишурой, на месте звезды на верхушке "ёлки" находились машины МЧС и скорой помощи.

Фото: Telegram / Dorogi_lo

Теги: автомобили, елка, новый год
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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