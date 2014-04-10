ИИ может взять под контроль нарушителей на электросамокатах в Петербурге

Депутат предложил Смольному автоматизировать штрафы за неправильную парковку.

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилёв предложил Комитету по транспорту внедрить систему на основе нейросетей для автоматического выявления нарушителей среди пользователей арендных электросамокатов.

По словам парламентария, горожане регулярно жалуются на хаотичную парковку самокатов на газонах, тротуарах, у пешеходных переходов и входов в магазины. Цивилёв считает, что текущие методы контроля — патрулирование и обращения жителей — не дают стабильного результата.

Предложенная технология будет анализировать изображения с камер и фиксировать факты нарушения. Система, по замыслу депутата, сможет автоматически оформлять штрафы операторам кикшеринга, если их пользователи не соблюдают правила.

Внедрение ИИ, как предполагает автор инициативы, позволит сократить число нарушений, ускорить реакцию на них, повысить безопасность пешеходов и улучшить облик города.

Ранее сообщалось, что Смольный намерен обязать операторов кикшеринга платить за развитие велодорожек в Петербурге.

Фото: Piter.TV