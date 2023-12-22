ИИ будет следить за уборкой дворов в Петербурге

Нейросетевая система автоматически фиксирует различные нарушения, такие как скопление снега во дворе и возле подъездов, нарушающие графические изображения, переполненные мусорные контейнеры, ямы на территории двора и даже заснеженные скамейки в скверах.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) по поручению вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина внедрила инновационную технологию нейросетевой аналитики для эффективного контроля за территориями дворов в городе.

В рамках пилотного проекта были выбраны четыре района: Центральный, Петроградский, Василеостровский и Адмиралтейский. В этих районах были подключены камеры Городского мониторингового центра к специальному серверу. На сервере в режиме онлайн с помощью искусственного интеллекта проводится анализ изображений с камер, которые также используются для других целей контроля. Специалисты ведомства оценили свыше 20 тыс. камер Городского мониторингового центра, сфокусированных на территории дворов жилых домов. Из этого общего числа было отобрано около 900 точек, с которых ясно видны различные элементы благоустройства.

Нейросетевая система автоматически фиксирует различные нарушения, такие как скопление снега во дворе и возле подъездов, нарушающие графические изображения, переполненные мусорные контейнеры, ямы на территории двора и даже заснеженные скамейки в скверах. Общее количество различных видов нарушений составляет более 12-ти.

Ранее мы сообщили о том, что ограничение движения по набережной Фонтанки продлится до середины октября.

Фото: Piter.TV