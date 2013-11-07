Фестиваль пройдет с 11 августа. Для зрителей подготовлена обширная программа.

Со среды, 11 августа, по 30 сентября в Петербурге пройдет III паблик-арт фестиваль "Дворы Капеллы", передает комитет по культуре.

Традиционно фестиваль представляет собой выставочное пространство под открытым небом. Организаторы отмечают, что в классической архитектурной среде разместятся объекты и инсталляции современных авторов. В этот раз темой фестиваля выбраны "Технологии искусства".

Фестиваль откроется в 16:00 в Концертном зале Капеллы. Там зрителей встретит показ фэшн-коллекции Марины Мировой "ПРОСТО НЕ ПРОСТО", выступление ансамбля VivaMuse и демонстрация арт-объектов. Также состоится круглый стол на тему "Технологии искусства", участники которого обсудят вопросы взаимодействия искусства и современных технологий.

Для участников подготовили серию лекций, мастер-классов, приглашены профессиональные художники и дизайнеры.

Ранее мы писали, что петербургские студенты победили на международной студенческой олимпиаде по математике.

Фото: Капелла Санкт-Петербурга / Вконтакте