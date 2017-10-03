ИГ выложило видео с захваченными в плен российскими военными

Агентство "Амак", подконтрольное запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", выложило видео с обращением двух россиян, захваченных в плен.

Контролируемое террористической группировкой «Исламское государство» агентство "Амак" опубликовало видео с обращением двух людей. В кадре видно только двух мужчин, сидящих около стены. Один из них (с большой бородой) представляется Романом Васильевичем Заболотным. Он сообщает, что родился в 1979 году в Аксайском районе Ростовской области. Мужчина говорит, что его пленили при контрнаступлении ИГ в районе сирийского поселка Шуля.

Также он называет имя второго человека - Григорий Михайлович Сурканова, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района. На руках у говорящего видны наручники. У промолчавшего все видео мужчины на лице видны следы сильных побоев.

Ролик опубликовал Telegram-канал Directorate 4, который мониторит деятельность террористов.

Обновление. Представители Минобороны сообщили, что все российские военнослужащие, находящиеся Сирии, выполняют поставленные задачи по предназначению. При этом ведомство отрицает какие либо инциденты с захватом военных в плен.