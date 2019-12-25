“Исламское государство”* объявило коронавирус "солдатом Аллаха"

"Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная на территории России) объявило коронавирус "солдатом Аллаха". Об этом заявлении сообщили журналисты британского издания The Sun. По данным таблоида, боевики выпустили новые плакаты с угрозами западным странам. В тексте террористы заявили, что COVID-19 является "солдатом Аллаха". Подобное высказывание размещено на двух версиях плакатов. Кроме упоминания коронавирусной инфекции террористы напомнили о призыве в участии в "священной войне". Они предлагают сторонникам нападать на врагов тогда, когда те меньше всего этого ждут. В качестве фона для плакатов террористы используют виды Лондона (Великобритания) и Чикаго (США).
Журналисты из The Sun напомнили, что ранее террористы уже обращались к теме пандемии. Еще 24 марта они назвали распространение инфекции наказанием всему миру за идолопоклонство. Он призвали Всевышнего "усилить страдания неверных".
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Фото: The Sun
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