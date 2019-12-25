Hyundai выпустит особую версию модели Solaris для России

Производство начнется в октябре.

Стало известно, что корейская компания Hyundai собирается представить новую модель Solaris для российского рынка, сообщили в Autonews.

Специальная модификация модели посвящается 10-летнему юбилею выпуска седана на рынок России. Сообщается, что тираж составил около шести тысяч авто, однако цены пока неизвестны. Производство начнется в октябре. Авто будет отличаться новым списком опций, а также экстерьером: на модели установят светодиодную оптику, темную хромированную решетку радиатора и шильдики с названием серии. Также в модели появится климат-контролем, восьмидюймовый сенсорный дисплей, рулевое колесо с отделкой из кожи и подогрев форсунок омывателя.

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Фото: Piter.TV